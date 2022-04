România, pe locul trei în UE la numărul amenzilor GDPR în 2021 Conform companiei de consultanta de afaceri si externalizare servicii Accace Romania, topul este condus de Spania, cu 381 de amenzi, si Italia, cu 123 de sanctiuni. In ceea ce priveste valoarea amenzilor, cea mai mare sanctiune aplicata anul trecut a fost raportata in Luxemburg, in valoare de 745 milioane euro pentru o companie din sectorul comercial, urmata de Irlanda cu 225 milioane euro si Franta cu 90 milioane euro, ambele pentru companii din sectorul media, telecomunicatii si radiodifuziune. De altfel, Luxemburg, Franta si Irlanda se afla si in topul tarilor europene cu cea mai mare valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

