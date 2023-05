Stiri pe aceeasi tema

- Pe 13 mai, sintem cu ochii pe Marea Finala Eurovision 2023, in special, pe evoluția lui Pasha Parfeni, care a facut „Soarele și Luna” sa rasune pe scena din Liverpool. Pasha Parfeni a ridicat sala in picioare. Publicul a fost incintat de prestația Moldovei, a chiuit și a aclamat. „Moldova este Europa.…

- Marea finala Eurovision Song Contest - cel mai mare și renumit eveniment muzical din Europa, are loc astazi cu incepere de la 22:00. Pasha Parfeni și echipa sa va evolua in aceasta seara pe scena din Liverpool sub numarul 18.

- Au mai ramas ore numarate pana incepe prima semifinala a celei de-a 67-a ediții a Concursului Muzical Eurovision, care va avea loc in Liverpool, Regatul Unit. Moldova va fi reprezentata pe scena de Pasha Parfeni, cu piesa „Soarele și luna”. Pe rețele este forfota mare, iar moldoveni din toate colțurile…

- In aceasta seara se desfasoara prima semifinala a Eurovision 2023. Moldova si inca 14 tari vor urca pe scena de la Liverpool, luptandu-se pentru un loc din cele 10 din finala. Tara noastra este reprezentata de Pasha Parfeni cu piesa "Soarele si luna".

- Reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni, va canta marți, 9 mai, in prima semifinala Eurovision Song Contest 2023. 15 țari, printre care și Republica Moldova, vor lupta pentru un loc in marea finala, potrivit Jurnal.md. Moldovenii din diaspora pot vota pentru Pasha Parfeni și piesa „Soarele…

- Maine incepe Eurovision Song Contest 2023. Romania va concura in cea de-a doua semifinala. Dupa grandiosul concert de duminica de la Castelul Windsor ce l-a omagiat pe regele Charles al III-lea (au cantat printre alții Katy Perry, Take That și Andreea Bocelii), Regatul Unit al Marii Britanii se pregatește…

- Biletele pentru marea finala a concursului Eurovision 2023, care va avea loc in luna mai la Liverpool, in Marea Britanie, s-au epuizat marți, 8 martie, in doar 34 de minute, au anunțat organizatorii. Din cele noua spectacole, biletele pentru marea finala s-au vandut in 34 de minute, potrivit The Independent.…

- Biletele pentru cele noua spectacole publice ale concursului Eurovision 2023, care vor avea loc la Liverpool in perioada 9-13 mai, au fost puse in vanzare marti la pranz. Toate s-au epuizat in jumatate de ora, transmite News.ro. Din cele noua spectacole, biletele pentru marea finala s-au vandut in 34…