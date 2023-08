România nu mai face parte din Clasamentul Academic Ranking of World Universities (ARWU) Singura universitate din țara care facea parte din ARWU, Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a ieșit din topul celor mai bune 1000 de universitați din lume. In urma analizei, facute de ARWU, a peste 2.500 de instituții, dintre care 16 sunt din Romania, clasamentul a fost publicat pe Shanghai Ranking Consultancy, iar Harvard este pentru al 21-lea an consecutiv pe locul I in lume. Tpo 10 universitați: Harvard; Stanford; MIT; Cambridge; Berkeley; Princeton; Oxford; Columbia; Caltech; Chicago. Conform clasamentului, in Europa continentala, cea mai buna universitate este Paris-Saclay, pe locul 15,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

