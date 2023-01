Comisia Europeana da dreptate OMV in disputa cu autoritațile de la București. Forul european a transmis ca OMV nu trebuie sa plateasca taxa de solidaritate in Romania. „Codurile CAEN citate in Ordonanța de Guvern respecta activitațile prevazute in regulament. Al treilea punct pe care il intrebase Ministerul de Finanțe era despre comercializare produselor finite, daca poate sa fie trecuta in cifra de afaceri, insa aici este nevoie de o intalnire cu Guvernul”, mai precizeaza surse apropiate de dosar, citate de capital.ro. Citește și: In Romania se poate! OMV Petrom a finalizat majorarea capitalului…