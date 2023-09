Romania va fi sub luminile scenei uneia dintre cele mai spectaculoase competiții pe care o putea imagina sportul: Campionatul Mondial de Rugby din Franța. In așa numita grupa a morții, Stejarii vor intalni pe rand, la Bordeaux și Lille, uriașii din Irlanda, Africa de Sud, Scoția și Tonga. World Rugby estimeaza ca veniturile generate de turneul final vor ajunge la aproape 500 de milioane de euro. Audiența va fi de aproximativ 1 miliard de telespectatori, iar 600.000 de turiști sunt asteptati in Franța pe parcursul celor șapte saptamani de competiție. Jocul de rugby, atracție irezistibila pentru…