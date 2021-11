Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a anuntat ca Romania isi propune o acoperire vaccinala de 70% in 2022 si de 90% in 2023 impotriva COVID-19, pentru persoanele cu varsta peste 12 ani.

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, anunța ca Romania iși propune sa vaccineze peste 90% din populația generala cu varsta peste 12 ani in 2023. Andrei Baciu a anunțat marți care sunt obiectivele pe care și le-a stabilit Guvernul pentru anii 2022 și 2023 in ceea ce privește vaccinarea…

- Tulpina Delta a pus deja stapanire și pe Romania, prin urmare numarul de cazuri Covid-19 a inceput sa creasca semnificativ de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a vorbit despre planul care este predispus pentru valul patru, argumentand…

- Exista stocuri suficiente de medicamente care se utilizeaza in tratarea pacientilor cu forme severe de COVID-19, anunța Ministerul Sanatatii. Doua modalitați sunt la dispoziția spitalelor prin care acestea se pot aproviziona: primesc gratuit medicamentul de la minister sau, din 31 august, li se repartizeaza…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a prezentat clasamentul vaccinarior la categoria de varsta 12 – 19 ani – vaccinați cu cel puțin o doza. Potrivit CNCAV, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autoritațile sanitare au pus la punct toate detaliile și se mai așteapta doar avizul Agenției Europene a Medicamentului care se estimeaza ca va veni dupa jumatatea lunii septembrie. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat ca, la nivel de minister, s-au facut toate demersurile…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, susține ca aproape 400 de romani vaccinați in diaspora au incercat sa obțina certificatul digital in mod fraudulos. „Mai exista un alt fenomen mic ca impact și ca marime. Sunt in mometul de fața peste 2 milioane de certificate digitale…

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, prin urmare numarul de cazuri Covid-19 a inceput sa creasca semnificativ de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a facut un anunț ingrijorator cu privire la persoanele infectate…