- Romania va furniza Republicii Moldova gaze naturale, daca o astfel de solicitare va parveni din partea autoritaților de la Chișinau, afirma ministrul roman al Energiei, Sebastian Burduja. Potrivit oficialului, discuțiile la acest subiect sint deschise și vor continua in timpul vizitei sale pe care urmeaza…

- Daca vor exista probleme de alimentare cu gaze naturale in sezonul rece pentru Republica Moldova și Ucraina, Romania ar vrea sa le aprovizioneze. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei, Sebastian Burduja, in contextul in care țara noastra are depozitele suprapline in acest moment și vrea sa devina…

- ”Tur de forta la Bruxelles. Astazi si maine voi avea intrevederi cu trei comisari europeni: Kadri Simson, comisar european pentru energie; Wopke Hoekstra, comisar european pentru politici climatice; si Didier Reynders, comisar european pentru justitie si competitie. De asemenea, astazi am o intalnire…

- Romania va putea sa-și asigure consumul de gaze din aceasta iarna fara sa fie nevoita sa apeleze la importuri suplimentare de gaze. Depozitele de gaze naturale sunt deja pline, astfel ca, daca iarna nu va fi grea, vom putea depași perioada fara importuri, susține ministrul energiei, Sebastian Burduja.…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, informeaza…

- Deși suntem in totalitate dependenți de importurile de gaze, Sebastian Burduja susține ca ne descurcam iarna asta doar cu ce avem in depozite. Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat,…

