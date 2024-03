Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut deja primele cireșe in piețe, iar prețul ii poate speria chiar și pe cei mai instariți dintre romani. Aceste fructe au ajuns sa coste aproape cat un gram de aur. De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine. Anul acesta,…

- Dincolo de scandalul de la Rapid, se apropie amicalele cu Irlanda de Nord (București, 22 martie) și Columbia (Madrid, 26), așa ca-i logic sa ne preocupe din ce in ce mai serios chestiunile legate de naționala. De la un timp, selecționerul vorbește mai puțin. Edi Iordanescu nu prea mai apare in public,…

- Cine n-a auzit de Edward Iordanescu, cel mai probabil n-a urmarit fotbalul romanesc. Cunoscut și sub numele de Edi Iordanescu, el este o figura cunoscuta in fotbal. S-a nascut pe 16 iunie 1978, in București, și este fiul celebrului Anghel Iordanescu. Edi

- Andrei Rațiu, fotbalistul din Aiud, aproape de o revenire la Villareal. Iordanescu vrea sa joace, pentru a-l convoca la EURO 2024 Andrei Rațiu, fotbalistul din Aiud, aproape de o revenire la Villareal. Jucatorul echipei naționale are nevoie de meciuri ”in picioare”, scrie ziarul spaniol Marca. Edi Iordanescu,…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, a comentat transferurile lui Radu Dragușin, la Tottenham, și Horațiu Moldovan, la Atletico Madrid. Fundașul central a debutat deja la Tottenham, in meciul cu Manchester United, scor 2-2. Dragușin a devenit cel mai scump jucator roman din istorie cu aceasta mutare,…

- Horațiu Moldovan (26 de ani) este aproape de un transfer de rasunet la Atletico Madrid. Portarul a aparat poarta Rapidului aseara, in fața lui FCU Craiova pentru ultima oara, inainte de plecarea in Spania. Deși s-a discutat inițial despre un interes din partea lui Betis, Moldovan va ajunge la Atletico…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat, selecționerul Edward Iordanescu se afla in Spania pentru a urmari la lucru cat mai mulți jucatori pe care s-a putea baza la Campionatul European, dar și pentru a a asista le antrenamente și meciuri oficiale ori amicale Dupa o perioada pe care a petrecut-o in cantonamentul…

- Reprezentantii Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au lansat prima campanie nationala de informare din acest an, destinata constientizarii victimizarii in domeniul drogurilor, traficului de persoane si criminalitatii. „Este nevoie de implicarea…