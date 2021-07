Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – mai 2021, datoria externa totala a crescut cu 1,057 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,193 miliarde euro la 31 mai 2021 (72,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,7% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt a…

- Datoria publica a ajuns la 50% din PIB, la peste 110 miliarde de euro, si va continua sa creasca, avertizeaza analistii economici. In plus, este pentru prima data in ultimii 20 de ani cand datoria publica trece de 50% din produsul intern brut. Seful Bancii Centrale, Mugur Isarescu, da vina pentru aceasta…

- Banca Naționala a Moldovei a anunțat ca, potrivit datelor preliminare, datoria externa bruta a țarii noastre a scazut in primul trimestru cu 1,2 la suta și a totalizat 8 miliarde 253,89 mln USD la 31.03.2021, ceea ce constituie 68,0 la suta raportat la PIB, transmite știri.md In informația…

- Sa ne mai ingropam un pic. Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 2,231 miliarde de lei de la banci prin doua emisiuni de titluri de stat, arata datele BNR. Astfel, Finantele au atras 453,4 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 41 de luni, la un randament mediu…

- ”In perioada ianuarie – aprilie 2021, datoria externa totala a crescut cu 1,048 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,334 miliarde euro la 30 aprilie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,5% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 1,048 miliarde euro, de la inceputul anului, la 126,97 miliarde euro, fata de 125,92 miliarde euro in decembrie 2020, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro ”In perioada ianuarie - aprilie 2021, datoria…

- Comisia Europeana (CE) a publicat un document cu privire la situația economica a Romaniei, care face referire la deficitul bugetar și masurile de sprijin ca raspuns la COVID luate de Romania. Potrivit acesteia, costul s-a ridicat la 1,63% din PIB, deși premierul Florin Cițu, fost ministru de Finanțe…

- Ciolacu a afirmat duminica, la Antena 3, ca datoria publica a Romaniei a crescut fata de guvernarea PSD cu 13 procente. „Domnul Ciolos a lasat o datorie publica de 36%. Dupa trei ani si jumatate de guvernare a PSD am lasat o datorie publica de 35%. In acest moment, datoria publica publica a Romaniei…