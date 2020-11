România încheie victorioasă anul 2020! Câți kilometri de autostradă vom avea în acest an In acest an vor fi recepționați 315 km de autostrazi, drumuri expres și naționale, precum și de varinate ocolitoare, a declarat marți ministrul Transporturilor Lucian Bode, care a facut bilanțul primului an de guvernare. Ministrul a spus ca pana in prezent au fost dați in circulație 47 de km de autostrada , printre care și „muzeul in aer liber” Lugoj - Deva și vor fi recepționați alți 43 de km de autostrada pana la finele anului. Bode mai spune ca au fost emise ordine de incepere a lucrarilor pentru 131,6 km de autostrada, drumuri expres, variante ocolitoare și drumuri naționale, in valoare de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

