- Peste tot in Europa, cel puțin in ultimii 20 de ani, rata de viața a populației a cunoscut un trend in scadere, iar studiile recente pun și mai multa presiune. In doua cazuri diferite, studiile au aratat ca bulgarii traiesc mult mai puțin decat majoritatea țarilor din Europa, iar in același studiu apare…

- Mai ieftin decat la noi sunt combustibilii din Malta, Polonia și Bulgaria, arata un studiu realizat de Codacons, o organizație neguvernamentala italiana care are ca obiectiv protecția și promovarea drepturilor consumatorilor și ale cetațenilor. Cele mai ridicate tarife la combustibil se gasesc in Olanda,…

- Romania se plaseaza intr-un top cinci al statelor europene in care elevii au cele mai multe zile libere. In acest an școlar, vacanțele și sarbatorile cumuleaza un total de 120 de zile fara școala.

- Sistemul de educație din Romania se plaseaza sub media celorlalte țari care fac parte din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica la mai toți indicatorii-cheie, arata ultimul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica la care vrem sa aderam.

- Marcel Ciolacu l-a primit la Palatul Victoria pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Ulrik Knudsen. Seful Executivului a subliniat cu acest prilej ca aderarea Romaniei la OCDE reprezinta o prioritate de prim rang a Guvernului, iar oficialul OCDE…

- Cați romani au REFUZAT sa pațeasca ca Alexandra și sunt in Diaspora. Topul țarilor și motivele pentru care pleaca din țara Tratamentul de care s-a “bucurat” Alexandra Ivanov, tanara mamica care a murit la Maternitatea Botoșani din cauza indiferenței sistemului medical din Romania ne-au facut sa ne…