- Cele mai apreciate rețete culinare. Romania, in top 100 de țari cu cele mai bune preparate tradiționale Preparatele culinare romanești sunt cunoscute și apreciate in toata lumea. In cea mai recenta ediție a clasamentului Atlasul Gustului, Romania se situeaza intre primele 30 de locuri, din 100 de țari…

- Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age sunt printre artiștii care vor face spectacol la Electric Castle 2024, anunța organizatorii intr-un comunicat oficial. Festivalul are loc la Castelul Bonțida, in Cluj, in perioada 17- 24 iulie 2024. Lista artiștilor de la Electric Castle…

- Sebastian Burduja, ministrul liberal al Energiei, susține ca Romania are una dintre cele mai moderne legislatii de securitate cibernetica din Europa si chiar din lume, cu obligatii clare, inclusiv pentru companiile din energie.

- Semnalam apariția numarului 509/16 noiembrie 2023 al cunoscutei Reviste de cultura Tribuna, instituție aflata in subordinea Consiliului județean Cluj, cu o indelungata tradiție istorica, de aproape 140 de ani, condusa de filosoful dr. Mircea Arman, manager și redactor-șef, singura revista de cultura…

- Cel mai mare Targ de Craciun din Romania se va deschide pe 30 noiembrie, in Piata Constitutiei, anunta CREART. Intrarea va fi libera, iar targul va putea fi vizitat pana pe data de 26 decembrie. Evenimentul are o traditie de peste 15 ani, fiind inscris in reteaua internationala www.christmasmarkets.com…

- Anul viitor este unul crucial pentru Romania din punct de vedere politic. Este pentru prima data cand vor fi organizate toate cele 4 randuri de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare, dar și cele pentru desemnarea președintelui țarii.

- Seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa la BNR, concluziile Fondului privind economia Romaniei, spunand ca pachetul de masuri fiscal-bugetare adoptat deja, dar blocat la CCR, este un pas inainte spre consolidarea regimului fiscal, dar ca…