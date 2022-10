România, în era de teroare mediatică controlată prin cablu Breaking news: Teroare la teatrul din Moscova. Breaking news: Teroare la NewYork. Breaking news:Teroare la maratonul de la Philadelphia. Breaking news: Teroare la Istanbul. Dar nimic despre teroarea din Romania. Și nu de acum, ci inca de pe vremea lui Ceaușescu. De ce? Pentru ca pe vremea lui Ceaușescu, romanii au trait sub teroarea Securitații. ”Mi-am dat seama ca teroarea nu tine neaparat sa-ti smulga unghiile. Era suficient sa te faca sa-ti fie teama sa spui altceva decat era ingaduit”, spunea Octavian Paler. Ulterior, Fanuș Neagu a nuanțat cam cum era treaba cu teroarea de la noi pana in 1989:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

