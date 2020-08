Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de frontiera din Republica Serbia au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ca, in scopul prevenirii extinderii bolilor contagioase in statul vecin, cetatenii straini care vin in Republica Serbia din: Republica Macedonia de Nord, Bulgaria, Romania, Croatia,…

- Spania este scoasa de pe ‘lista galbena’ a tarilor cu risc epidemiologic mare, iar calatorilor care sosesc in Romania de pe teritoriul spaniol nu li se va mai impune intrarea in carantina pentru 14 zile. Decizia a fost luata in sedinta de astazi, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Foarte…

- Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din acestea a fost actualizata si publicata pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica.Aceasta a intrat in vigoare de luni si cuprinde 41 de state,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in cadrul unei sedinte o serie de noi masuri care vor fi luate in Romania incepand cu data de 1 august. Noile restrictii vin ca urmare a cresterii sustinute a numarului de cazuri de coronavirus in Romania: de 9 zile consecutiv s-au inregistrat…

- Creste numarul tarilor care impun restrictii de calatorie persoanelor ce vin din Romania, printre ultimele state aparute pe aceasta lista fiind Italia si Cipru. Astfel, Italia a introdus... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas. Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari in contextul deciziilor autoritaților austriece de a impune restricții la intrarea pe teritoriul Republicii Austria pentru cetațenii provenind din Romania și alte state.Citete și: CCR mai are nevoie de timp pentru cazul Marciu - Tariceanu…

- Sunt 33 de astfel de țari, iar lista se va actualiza permanent. Exista insa și un revers al medaliei: romanii primesc restricții de calatorie din partea a tot mai multe state, consecința a numarului in creștere de infectari cu coronavirus inregistrat in ultima perioada in Romania, scrie digi24.ro.