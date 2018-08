Romania a importat, in primele sase luni din 2018, o cantitate de titei de circa 4,18 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 861.400 tep (26%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).



Productia de titei a totalizat, in perioada mentionata, 1,67 milioane tep, fiind cu 2,9% (50.500 tep) mai mica fata de cea din anul precedent.



Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, se estimeaza o injumatatire a productiei interne de titei, la aproximativ…