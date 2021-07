România împărțită între vijelii puternice și căldură sufocantă. Meteorologii anunță că fenomenele vor fi intense Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala și restul țarii. Sunt anunțate temperaturi care vor depași 40 de grade la umbra, in Capitala pentru sambata și duminica. Vot avea loc și vijelii de intensitate mare. Sambata și duminica, vremea in București va fi caniculara, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de […] The post Romania imparțita intre vijelii puternice și caldura sufocanta. Meteorologii anunța ca fenomenele vor fi intense appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

