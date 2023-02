Stiri pe aceeasi tema

- Romania este una dintre tarile cele mai expuse riscului de cutremur din Uniunea Europeana, iar o eventuala repetare a seismului din 1977 ar provoca pagube economice de ordinul zecilor de miliarde de euro, mii de raniti si sute de mii de persoane fara locuinte, sustine Allana Simpson, coordonator regional…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in primele 11 luni ale anului trecut 10,296 miliarde euro, fiind mai mari cu peste 28,36% comparativ cu cele de 8,021 miliarde euro din perioada ianuarie – noiembrie 2021. Conform datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei, din…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in accidente feroviare in Uniunea Europeana a scazut, in perioada cuprinsa intre 2010 si 2021, cu 45% insa tarile din Europa de Est sunt in continuare pe primele locuri cand vine vorba de numarul deceselor in accidente feroviare, raportate la un milion…