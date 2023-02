Stiri pe aceeasi tema

- Un caz șocant vine de la un liceu din Bacau. Un elev a fost umilit in toaleta unei bai de catre un coleg, iar imaginile au provocat un val de indignare pe internet. Bataușul in varsta de 15 ani a fost reținut.

- Distributia cardurilor de energie a inceput, miercuri, in sapte judete din tara, respectiv Alba, Arges, Teleorman, Bacau, Bihor, Ilfov si Capitala, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.

- A fost publicat numarul persoanelor care beneficiaza de ajutorul social. Datele arata ca peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social de la stat , cei mai multi fiind inregistrati in judetele Dolj , Bacau si Buzau. In urma cu un an, peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social…

- REȚINUT PENTRU INȘELACIUNE PRIN METODA ACCIDENTUL Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Adjud, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea unei infracțiuni de inșelaciune (savarșita prin metoda ,,accidentul”), și au reținut…

- Centrul INFOTRAFIC informeaza ca se circula in condiții de ceața, in județele Dambovița, Argeș, Bacau, Botoșani, Calarași, Cluj The post Centrul INFOTRAFIC informeaza ca se circula in condiții de ceața, in județele Dambovița, Argeș, Bacau, Botoșani, Calarași, Cluj,Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș,…

- Potrivit ANM , Județele vizate sunt Bacau, Galati, Neamt, Iasi, Vaslui, Braila, Ialomita, Calarasi, Buzau, Dambovita, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj, Valcea, Constanta și Tulcea.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Atenționarile…

- ANAF a inceput sa puna sechestru pe aeronavele companiei Blue Air dupa ce aceasta a adunat datorii de zeci de milioane de euro catre stat. Fiscul a pus sechestru pe un avion Blue Air. Este vorba despre un Boeing 737-500 care este reținut pe aeroportul din Bacau. Un alt avion care a fost operat de Blue…