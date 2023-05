Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe transmite duminica, intr-un comunicat de presa, ca i-a transmis ambasadorului Ungariei la Bucuresti dezaprobarea ferma a Romaniei cu privire la mesajele publice neadecvate transmise de presedinta Ungariei, Katalin Novak, in contextul vizitei private si participarii la traditionalul…

- Ministerul Afacerilor de Externe a reacționat duminica seara la mesajele postate in mediul online de președinta Ungariei, Katalin Novak, privind Ardealul. Ea a postat in cursul zilei un videoclip cu imnul Ținuțului Secuiesc, dupa vizita in Romania, la Șumuleu Ciuc. Materialul avea in descriere un vers…

- Președintele Ungariei, Novak Katalin, a postat un mesaj șocant pe pagina sa de socializare:„Nu ne lasa sa pierdem Ardealul, Dumnezeul nostru!”Aceasta se afla in Romania cu prilejul pelerinajului de Rusaliile catolice de la Șumuleu Ciuc. Acolo, sunt prezenți zeci de mii de cetațeni maghiari, care au…

- Arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, ține slujba de Rusaliile Catolice la Șumuleu Ciuc. Peste 300.000 de pelerini prezenți Marele pelerinaj de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc se așteapta sa atraga aproximativ 300.000 de participanți, printre care se numara și președinta Ungariei, Novak…

- Aproximativ 300.000 de persoane, printre care se numara si presedinta Ungariei, Novak Katalin, sunt asteptate sa participe, sambata, la marele pelerinaj de Rusaliile Catolice, de la Sumuleu Ciuc.Grupurile de pelerini au inceput sa se indrepte inca de la primele ore ale diminetii spre locul procesiunii,…