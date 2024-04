Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza unul dintre cele mai mari decalaje din UE intre veniturile mari si cele mici in randul populatiei, potrivit unui Infografic Monitorul Social, un proiect al Fundatiei Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, care citeaza date Eurostat din 2022. Conform sursei citate, venitul mediu al celor…

- Liderul partidului AUR, George Simion, se bucura de popularitate in mediul Online! Iar de la popularitate in mediul online la voturi in urna de vot nu e cale lunga. Asta au vazut și cei din PSD / PNL, cand au consultat ultimul sondaj, care arata ca partidul lui Simion ar fi primul votat la parlamentare,…

- In fiecare an, aproximativ 12 milioane de oameni din intreaga lume mor din cauza unui atac de cord sau a unui accident vascular cerebral. Aceste boli ii afecteaza atat pe cei saraci, cat și pe cei bogați. Majoritatea oamenilor cred ca sunt boli care-i afecteaza pe barbații de varsta mijlocie, dar Organizația…

- Doar oameni bogați locuiesc in acest sat din Romania. Vile și palate, mașini scumpe și obiecte de valoare iți fura privirile de la primul pas. Zvonurile spun ca localnicii sunt interesați doar sa se afișeze, fiindca la interior locuințele lor nu ar fi finalizate. Ce noteaza presa din Germania despre…

- Daca Soarele s-ar "stinge" asemeni unui bec, ultimele raze ar ajunge pe Pamant dupa aproximativ opt minute, timpul necesar luminii sa strabata distanța. Apoi am observa doar lumina extrem de slaba a stelelor si planetelor indepartate, insa intunericul va fi mult mai profund decat cel dintr-o noapte…

- Tinerii din Romania sunt cei mai saraci din Uniunea Europeana, arata datele Eurostat. Aceștia nu pot face fața unor cheltuieli neprevazute și nu au bani pentru a-și inlocui hainele uzate. Mai exact, sunt de patru ori mai saraci decat omologii din blocul comunitar, Romania avand cea mai mare rata de…

- Pornind de la propria sa educație intr-o „familie din clasa de mijloc ușor inferioara", realizatorul radio și analistul financiar american Dave Ramsey elucideaza comportamentele financiare pentru diferite clase sociale, potrivit Benzinga.com, citata de Yahoo Finance.