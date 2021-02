România: De ce avionul cu vaccinurile Moderna nu a reușit să aterizeze Avionul cu vaccinurile Moderna nu a putut ateriza la Craiova și Iași din cauza ceții. Astazi incepe distribuirea vaccinului Moderna catre centrele de imunizare din țara, iar de maine oamenii vor primi și acest ser. Vaccinurile au fost preluate in aceasta dimineața de la Centrul Național de Depozitare din Capitala. In cursul dimineții, avionul care a preluat serul Moderna nu a reușit sa aterizeze la Craiova si Iasi din cauza condițiilor meteo. La Timișoara și Cluj, dozele de vaccin au fost livrate conform programului, iar in localitațile unde avionul nu a putut ateriza, va fi transportat cu autovehiculele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

