România de bine! Elevii români, medalii de aur, argint și bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie Elevii romani au fost premiați cu o medalie de aur, doua de argint si doua de bronz la Olimpiada Internationala de Astronomie, desfașurata la Beijing. Olimpiada Internaționala de Astronomie, ediția 27, se desfașoara la Beijing, in perioada 6-14 noiembrie, iar elevii romani se intorc acasa cu o medalie de aur, doua de argint și una de bronz. Echipa Romaniei a fost formata din cinci elevi, trei juniori și doi seniori, respectiv un elev invitat special, medaliat cu aur la ediția anterioara, conform regulamentului concursului, informeaza Ministerul Educației. Astfel, elevii romani au obținut urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

