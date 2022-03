România: Cum se vor schimba lucrurile după ridicarea stării de alertă Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca starea de alerta in Romania nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie. In acest caz vor interveni anumite schimbari in viața romanilor. Cum ar fi faptul ca pe perioada starii de alerta valabilitatea documentelor s-a prelungit in cazul in care au expirat, iar dupa ridicarea starii de alerta acestea mai raman valabile inca 90 de zile. Astfel ca romanii cu documente expirate trebuie sa mearga sa le innoiasca. O alta schimbare se refera la angajatii din sistemul bugetar. Odata cu ridicarea starii de alerta nu se vor mai putea face detașai la fel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

