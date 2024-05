Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 805. Danemarca, unul dintre principalii susținatori ai Kievului in timpul invaziei pe scara larga a Rusiei, a anunțat recent un sprijin militar suplimentar pentru Kiev.

- Ministerul rus al Apararii a transmis sambata ca apararea sa antiaeriana a interceptat si distrus 50 de drone ucrainene in cursul noptii, respingand unul dintre cele mai mari astfel de atacuri asupra Rusiei de la izbucnirea conflictului din Ucraina, relateaza Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 782. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel tarilor occidentale sa aplice mai eficient sanctiunile instituite impotriva Rusiei pentru a impiedica "terorismul rusesc" in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 781. ​​​​​​​Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminica un raspuns global "hotarat si unit" la "teroarea" Iranului si Rusiei, condamnand atacul comis de Iran asupra Israelului in cursul noptii.

- Fix in ziua in care un important oficial din cadrul intelligence-ului american a vorbit, intr-un interviu pentru presa europeana, despre nevoia ca NATO sa intervina in razboiul din Ucraina, președintele Iohannis a facut apel la creșterea numarului „rezerviștilor” din armata romana, iar premierul Ciolacu…

- Armata terestra franceza se pregateste de angajamentele "cele mai dure", a declarat marti seful Statului Major al infanteriei, Pierre Schill, in timp ce duelurile verbale se intensifica in ultimele luni intre Paris si Moscova, la peste doi ani dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, relateaza France…

- Kievul a anuntat luni retragerea trupelor sale dintr-o mica asezare de langa Avdiivka, in fata presiunii neincetate din partea Rusiei. Ministrul ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a declarat ca jumatate din armele occidentale promise Kievului au fost livrate cu intarziere. „La ora actuala, un angajament…