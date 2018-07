Romania CSR Index 2018: Companiile au inceput sa investeasca in dezvoltare durabila, dar nivelul de transparenta este scazut

Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Mai putin de 550.000 de romani au intrat in 2017 in somaj, iar numarul acestora este la jumatate fata de situatia din 2007 - 2008, arata datele Ministerului Muncii. Somajul scazut (o rata de 3,58% a somajului intregistrat in aprilie 2018) si numarul redus de intrari noi in somaj…

- Companiile din Romania ar putea fi clasificate in functie de rating si nu de dimensiune, cele din clasa A putand beneficia de facilitati, a afirmat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Imi doresc foarte mult ca anul acesta sa facem un alt mod de a clasifica firmele. Azi avem mari,…

- Rata somajului a scazut cu aproape 4%, in aprilie 2018, astfel ca si-a mentinut trendul descendent si a ajuns la 3,58% in luna aprilie, in scadere cu 0,23 puncte procentuale fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate luni, 4 iunie, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).…

- Institutul National de Administratie s-a deschis oficial marti, in prezenta vicepremierului Paul Stanescu, care a precizat ca este convins de faptul ca INA va deveni "un brand la nivel international". "Sunt convins ca Institutul National de Administratie va deveni, intr-adevar, un brand la nivel international,…

- Euro scade spre nivelul de 4,63 lei, la cel mai mic nivel din ultimele trei luniBanca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6348 lei/euro, in scadere cu 0,11% fata de nivelul atins joi, acesta fiind cel mai mic nivel din februarie pana in prezent, anunța News.ro.…

- Primele trei tipuri de infractiuni economice raportate de companiile din Romania sunt fraudele comise de consumatori (44%), criminalitatea cibernetica (40%) si conduita neprofesionala (36%), reiese din raportului PwC Global Economic Crime and Fraud Survey, publicat recent.In acest context, 42% dintre…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan este de parere ca Guvernul PSD - ALDE trebuie sa isi dea demisia deoarece prin masurile pe care le intreprinde duce Romania spre o noua criza. "Actualul guvern PSD - ALDE, condus de prim-ministrul Viorica Dancila, a aratat in cele aproape trei luni de…