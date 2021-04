Vaccinarea cu serul de la AstraZeneca va continua fara restricții, pentru toate categoriile de varsta, a anunțat președintele Comitetului național de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Se continua vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca pentru toate grupele de varsta. (…) Avand in vedere contextul epidemiologic din Romania, este foarte important sa continuam vaccinarea impotriva COVID-19 cu toate […] The post Romania continua vaccinarea cu AstraZeneca, la toate categoriile de varsta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .