Naționala lui Edi Iordanescu este fața in fața cu cel mai greu meci din runda de amicale. Dar și singurul care ne va arata ora exacta a echipei naționale – marți seara, la Madrid, pe „Metropolitano", Romania va intalni Columbia. Vorbim despre o echipa puternica, peste clasa de mijloc in topul „naționalelor", deci un adversar […]