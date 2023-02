Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a furnizat anul trecut Europei o cantitate de 17 milioane de tone de gaze lichefiate (GNL), in crestere cu aproximativ 20% fata de volumele livrate in 2021, ceea ce a permis compensarea partiala a scaderii exporturilor de gaze naturale rusesti prin conducte, arata datele publicate marti de…

- Depozitele de gaze ale Romaniei se golesc in ritm alert, comparativ cu media europeana. La jumatatea ciclului de extracție, depozitele de gaze sunt pe trei sferturi pline inca, procent care este semnificativ sub media europeana. Depozitele de gaze din Romania mai dețin 68,3% din capacitatea lor de inmagazinare…

- Primele proiecte din cadrul Global Gateway, alternativa lansata de UE la initiativa noului drum al matasii (BRI) din China, includ un cablu digital sub Marea Neagra, un cablu submarin din fibra optica care sa conecteze tarile mediteraneene si nord-african

- Grupul rus Lukoil si-a vandut rafinaria din Italia unui consortiu de fonduri de investitii si companii de trading occidentale, aceasta fiind prima vanzare majora de active efectuata dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova, au anuntat luni companiile implicate, transmite Reuters. Fii la curent…

- „Este o decizie justificata, cel puțin in Romania. Taxele pe care le ia statul roman sunt din redevențe, iar acestea nu au mai fost majorate de 15 ani. Petrom a avut profituri colosale in ultimii ani, dar fara sa investeasca ceva. Producția tot scade. Vreau sa știu daca vreo companie naționala de petrol…

- Cu doar cateva saptamani de votul din Consiliul JAI, Croația se afla alaturi de Romania și Bulgaria pe lista scurta a statelor ce urmau sa fie respinse de la intrarea in Spațiul Schengen. Dar, dupa cum s-a vazut pe 8 decembrie, Austria s-a razgandit pe ultima suta de metri, dar doar in privința Croației.Care…

Romania este centrul de greutate in regiunea Marii Negre, a declarat, marti, generalul-locotenent (ret.) Ben Hodges - fost comandant al US Army in Europa, potrivit Agerpres.