Stiri pe aceeasi tema

- In urma parteneriatului incheiat cu SelfPay, lider al pietei de terminale de tip self-service, in unitatile CEC Bank din toata tara vor fi instalate 382 statii de plata care vor prelua o parte dintre atributiile casierilor. Astfel, clientii bancii vor putea efectua operatiuni precum servicii de plata…

- S-a deschis primul anger room din Romania, la Bucuresti. Break Room este un loc in care clientii vin sa sparga obiecte intr-un mediu controlat. Toate acestea se intampla intr-un mediu controlat, in deplina siguranta. Scopul final este distractia,...

- Cateva zeci de persoane au asistat la un protest spontan al Mișcarii REZIST chiar in centru Capitalei, in Piața Revoluției - Calea Victoriei - Palatul Regal. O inscripție cu #REZIST a fost proiectata pe Muzeul de Arta al Romaniei (fostul Palat Regal).In acel loc continua Festivalul SPOTLIGHT…

- Un protest de amploare fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook in 12 mai in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul "Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile facute in campania electorala si critica modul de guvernare a…

- Un protest fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook, pe 12 mai, in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul „Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile din campania electorala si critica modul de guvernare al coalitiei, care…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Disciplina in Constructii ndash; Urbanism ndash; Amenajare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța deschiderea primului centru de training local Allied Telesis in Romania. Programul ofera celor interesați, parteneri sau utilizatori finali, posibilitatea de specializare in…

- Un protest inedit este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD, scrie Romania TV.Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite…