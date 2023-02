România blochează programul de investiții al Guvernului de la Budapesta în Transilvania Guvernul Romaniei nu și-a dat acordul ca Budapesta, prin diferite fundații și asociații, sa continue investițiile in Transilvania, așa cum a facut in ultimii ani. In urma cu zece zile, publicația Kronika preciza ca exista șanse reale ca cererile pentru sprijinul de dezvoltare rurala anunțate anterior Fundația Partium sa fie posibile pentru fermierii din județele de la granița romano-maghiara. Informația a fost confirmata pentru Kronika de Monika Kozma, șefa Fundației Pro Economica, care supravegheaza programul de dezvoltare economica al guvernului maghiar in Transilvania. „Fondurile destinate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Romania nu și-a dat acordul la nici un nivel pentru ca Ungaria sa deruleze in Transilvania programe de investiții, așa cum s-a intamplat in ultimii ani. Informația a fost transmisa pentru G4Media biroul de presa al Ministerului Afacerilor Externe. Raspunsul a venit dupa ce Monika Kozma, șefa Fundației…

