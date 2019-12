Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Clubului de Inot Masters Timișoara a obținut 19 medalii in Serbia, la Campionatul Național de inot masters in bazin scurt, derulat in Subotica, zilele trecute. La eveniment au participat 78 de sportivi afiliați la 16 cluburi din 4 țari: Bulgaria, Romania, Serbia și Ungaria. Clubul de Inot…

- Mircea Diaconu a criticat inclusiv ultima iesire publica a presedintelui in exercitiu, care s-a dus marti la ministerele Justitiei si de Interne, Klaus Iohannis "veghind" la preluarea functiilor de catre noii ministri. "S-a dus acolo, la toate ministerele de forța, ca sa arate ca el e șeful. "Eu…

- Noul antrenor al nationalei de handbal masculin este Rares Fortuneanu, care conduce si echipa franceza Saint-Raphael VHB. Pe banca reprezentativei va sta impreuna cu secundul Adrian Petrea si cu Alexandru Buligan, care se va ocupa de pregatirea portarilor. Rares Fortuneanu are 40 de ani si este fost…

- Victorie clara și in sferturi. Dupa 10-0 cu Guatemala in optimile de finala, Romania a facut in turul urmator instrucție și cu țara organizatoare a Mondialului de minifotbal, Australia. A fost 6-0 pentru tricolori, intr-un joc in care a marcat și timișoreanul Dragan Paulevici, el fiind la al patrulea…

- Ordinul Arhitecților din Romania (OAR) Timiș considera ca demersul privind reabilitarea Garii de Nord din Timisoara este mai mult decat bine venit. Mai ales in contextul in care Timisoara va deveni Capitala Culturala Europeana in 2021, iar gara reprezinta o poarta importanta de intrare in oras. Arhitectii…

- Romania, de șase ori campioana a Europei, in perioada 2010-2015, actualmente vicecampioana europeana, anul trecut la Kiev, in Ucraina, participa pentru a treia oara la Campionatul Mondial de Minifotbal. Competiția suprema la nivel mondial are loc la Perth, in Australia, in perioada 1-11 octombrie, cu…

- Preliminariile Euro 2020 vor continua, in aceasta luna, cu o „dubla“ in care tricolorii vor intalni, mai intai, Feroe in deplasare (12 octombrie), iar apoi Norvegia pe „Arena Nationala“ (15 octombrie).

- Sambata și duminica s-a desfașurat la Kecskemet, in Ungaria, un turneu internațional dedicat echipelor de U14-16-18, aniversand 40 de ani de la inființarea clubului! Au fost 25 de echipe din 7 țari care au jucat un rugby de buna calitate pe terenurile cu gazon artificial puse la dispoziție de organizatori.…