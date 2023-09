Stiri pe aceeasi tema

- President Iohannis grants rank of ambassador to several diplomatsPresident Klaus Iohannis signed on Friday several decrees granting the rank of ambassador to several diplomats, according to an announcement by the Presidential Administration. Among those to whom President Klaus Iohannis has…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat 6 decrete prin care confera rangul de ambasador pentru noi oficiali, aceștia urmand ca ulterior, cel mai probabil, sa fie delegați in diverse țari.”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 1 septembrie 2023, urmatoarele decrete: Decret privind…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis liderului ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-o scrisoare cu prilejul aniversarii Zilei Independenței Ucrainei, ca Romania va ajuta Kievul „atat timp cat va fi nevoie, pana la victoria impotriva agresiunii” și eliberarea intregului teritoriu al Ucrainei.„Președintele…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la inaugurarea podului suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa. Președintele a spus ca aceasta este cea mai ampla constructie ridicata in Romania in ultimele trei decenii, potrivit Administrației Prezidențiale . El a precizat ca acest pod…