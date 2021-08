România ar putea începe vaccinarea cu a treia doză anti-COVID în octombrie Romania ar putea incepe vaccinarea cu a treia doza anti-COVID in octombrie Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. România ar putea începe în luna octombrie campania de vaccinare cu a treia doza de ser anti-COVID - a declarat seful Comitetului National de Vaccinare, Valeriu Gheorghita. El a declarat la un post de televiziune ca autoritatile române asteapta mai întâi recomandarea Agentiei Europene a Medicamentului în acest sens. Valeriu Gheorghita a mentionat ca a treia doza nu va… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

