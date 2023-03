Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/23, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 19 martie anul curent la 22,13 milioane de tone, in crestere cu 8% fata de cele 20,52 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/22, arata datele publicate…

- ANAF i-a emis decizie de impunere gigantului petrolier rus Lukoil, in urma unei inspectii fiscale, solicitandu-i sa plateasca impozit suplimentar in suma totala de peste 50 de milioane de lei pe profituri obtinute in 2021, din operatiuni din Romania de vanzare de produse petroliere, inclusiv la export,…

- Sase state din Europa Centrala, intre care si Romania, cer Uniunii Europene sa ia masuri pentru a atenua problemele cauzate de cresterea importurilor de cereale ucrainene in regiune, plangandu-se ca acest aflux a redus preturile si i-a afectat pe fermierii locali, au declarat oficiali guvernamentali…

- Toți angajații din Romania au dreptul la ochelari de vedere platiți de angajatorii lor, statul sau companiile, in cazul in care activitatea presupune munca in fata unui calculator. O spune Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dupa ce un polițist din Cluj s-a plans ca instituția la care lucreaza nu…

- Populația Romaniei numara la aceasta data circa 19 milioane de locuitori, cu 1,1 milioane mai puțini fața de acum 10 ani, arata datele provizorii ale recensamantului realizat in 2022. Numarul tinerilor este in scadere, fiind inregistrați 55 de tineri la 100 de varstnici. Suntem aproximativ 19 milioane…

- Un roman a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari, in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda capac, ascunse in spatele unor cutii cu portocale pe care le transporta pe ruta Bulgaria – Ungaria. In noaptea…