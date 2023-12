Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ceea ce inseamna o finantare neta de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru Romania, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al MIPE, remis AGERPRES, cea de-a treia cerere de plata, potrivit planului ajustat, are o valoare totala de 2.669.705.062 euro (1.858.678.580 euro sub forma de granturi si 811.026.482 euro sub forma de imprumuturi) si acopera un numar total de 74 tinte/jaloane aferente trimestrului III 2022…