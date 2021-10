România a primit încă 350 de concentratoare de oxigen din partea Olandei Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat luni ca Romania a primit inca 350 de concentratoare de oxigen din stocul RescEU din Olanda. „Mai multe tari au creat stocuri – RescEU, cum spune noi. Romania a fost prima care a facut acest lucru si l-a facut pe ventilatoare si masti, ce sunt la noi in tara. Noi aveam nevoie de concentratoare cand am facut anuntul de oxigen, iar tara care a facut aceasta stocare a fost Olanda. Prima data ni s-au trimis 200 de concentratoare din Olanda, sub protectia civila europeana. Acum s-a luat decizia sa ne scoatem inca 350 de concentratoare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

