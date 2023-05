Stiri pe aceeasi tema

- Romania, reprezentata de Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and On)“, și San Marino s-au clasat, la egalitate, pe ultimele doua locuri in semifinala a doua, la Eurovision 2023. Țara clasata pe ultima poziție in prima semifinala, Malta, a obținut, totuși 3 puncte, potrivit B1 tv.Romania și San…

- Mihai Traistariu este total dezamagit de prestația lui Theodor Andrei pe scena de la Eurovision 2023. Romania nu s-a calificat nici in acest an in finala Eurovision.Mihai Traistariu are deja un istoric cu aceasta competiție muzicala, el fiind artistul care in anul 2006 a dus Romania pe locul 4 la Eurovision.…

- Mihai Traistariu este total dezamagit de prestația lui Theodor Andrei pe scena de la Eurovision 2023. Romania nu s-a calificat nici in acest an in finala Eurovision.Mihai Traistariu are deja un istoric cu aceasta competiție muzicala, el fiind artistul care in anul 2006 a dus Romania pe locul 4 la Eurovision.…

- Joi seara, 11 mai, Romania a ratat calificarea in finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei de anul acesta, a cantat piesa „D.G.T. (Off and on)”, la Liverpool, in Marea Britanie. Din pacate, artistul nu a reușit sa treaca de semifinala a doua a concursului muzical internațional.…

- Theodor Andrei nu a impresionat la Eurovision. Nu a trecut de semifinala! VIDEO Theodor Andrei a urcat ieri pe scena Eurovision de la Liverpool. Reprezentantul Romaniei a intrat cu numarul trei in cea de-a doua semifinala a concursului. El a interpretat in Marea Britanie o versiune puțin diferita a…

- Theodor Andrei va canta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis in direct si in exclusivitate de TVR 1, TVR International si TVR+, de la ora 22.00. Publicul din Romania poate vota artistul preferat din a doua semifinala prin SMS la numarul 1399 (numar…

- Aseara a avut loc prima semifinala Eurovision 2023, iar 10 țari s-au calificat pentru marea finala de sambata, 13 mai. Romania va fi reprezentanta in acest an de un tanar de 19 ani, de altfel caștigatorul selecțiilor facute de TVR din acest an. Joi, reprezentantul Romaniei va intra in cea de a doua…

- Franta, reprezentata la Eurovision 2023 de La Zara, cu melodia „Evidemment”, este potential castigatoare, la fel si Suedia, potrivit predictiilor BBC. Romania, cu „DGT (Off and On)”, cantata de Theodor Andrei, nu s-ar califica in finala, iar Republica Moldova ar putea intra in jumatatea inferioara a…