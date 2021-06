Comuna Ciugud, promotorul național al conceptului „Smart Village”, este prima comunitate din Romania care iși lanseaza propria moneda virtuala: CIUGUban, au anunțat autoritațile locale intr-un comunicat de presa transmis marți. Moneda va fi folosita, in prima faza, pentru a recompensa cetațenii, in special copiii, care colecteaza selectiv deșeurile și recicleaza ambalajele din plastic, sticla și […] The post Romania a lansat prima ”moneda” virtuala! Ce nume HAIOS a primit si in ce zona poate fi folosita first appeared on Ziarul National .