Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o scadere cu 4,9%, in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, acesta fiind cel mai semnificativ declin consemnat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat) potrivit…

- Numarul angajatilor a crescut cu 1% in zona euro si cu 0,9% in UE, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, dar cel mai semnificativ declin s-a inregistrat in Lituania, Romania si Bulgaria, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Sunt…

- Rata șomajului in UE a fost de 7,6% in octombrie 2020 și de 8,4% in Zona Euro. Eurostat estimeaza ca 16,2 milioane de persoane din UE, dintre care 13,8 milioane din Zona Euro, erau șomere la sfarșitul lui octombrie, informeaza biziday . Peste 3,1 milioane de tineri din UE nu aveau un loc de munca, cu…

- Comisia Europeana a platit marti a treia transa, in valoare de 8,5 miliarde de euro, din imprumutul acordat in cadrul instrumentului SURE, catre cinci state membre, se arata intr-un comunicat al Executivul comunitar. Astfel, Romania a primit trei miliarde de euro, Belgia – doua miliarde de euro, Ungaria…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 17,3%, in luna septembrie 2020 comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, arata datele publicate, joi, de Eurostat. In timp ce in Romania, lucrarile…

- Romania, lider detașat in UE la construcții. Romanii au construit cu 17% mai mult in septembrie, fața de anul trecut Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 17,3%, in luna septembrie 2020 comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna septembrie 2020, comparativ cu luna precedenta, o crestere de 0,3% in Uniunea Europeana (UE) si in zona euro, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Statele membre unde preturile productiei industriale au inregistrat…

- Rata somajului s-a mentinut in septembrie la 8,3% in zona euro si la 7,5% in Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In randul celor 27 de state membre ale UE, in septembrie, cele mai scazute rate ale somajului s-au inregistrat in Cehia (2,8%),…