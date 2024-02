Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net in luna decembrie 2023 a ajuns la 5.079 lei, in crestere cu 6,6%, respectiv cu 314 de lei, fata de luna noiembrie 2023, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut…

- ”In luna decembrie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 8.301 lei, cu 535 lei (+6,9%) mai mare decat in luna noiembrie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 5.079 lei, in crestere cu 314 lei (+6,6%) fata de luna noiembrie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel a transmis, duminica, intr-o postare pe Facebook, recomandari pentru consumatori, in contextul in care se apropie Sf. Valentin – 14 februarie si Dragobetele – 24 februarie, ”sarbatori ale iubirii, ocazii in…

- ”In luna noiembrie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.766 lei, cu 257 lei (+3,4%) mai mare decat in luna octombrie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.765 lei, in crestere cu 73 lei (+1,6%) fata de luna octombrie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Astfel, numarul total de participanti la Pilonul III a ajuns la 710.000 la finele lui 2023, in numele carora cele 10 fonduri de pensii facultative administreaza active nete de 4,74 de miliarde de lei (953 milioane euro), in crestere cu 31% fata de 2022 si reprezentand un maxim istoric pentru sistem,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice…

- Institutul Național de Statistica a intocmit topul domeniilor cu cele mai mari salarii din Romania. Exista anumite categorii de angajați care incaseaza un salariu de șase ori mai mare decat cel minim net. Primul loc in clasament este ocupat de angajații din domeniul fabricarii produselor de cocserie…

- Castigul salarial mediu net in luna septembrie 2023 a fost 4.593 lei, in crestere cu 62 lei (+1,4%) fata de luna precedenta, iar valorile cele mai mari s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (11.450 lei), potrivit datelor publicate ieri…