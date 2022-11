Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan, locul 48 WTA, a invins-o, vineri, pe Dalma Galfi, 85 WTA, in primul meci al intalnirii Romania – Ungaria, de la Oradea, din play-off-ul Billie Jean King Cup. Bogdan s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4, intr-o ora si 20 de minute. "Cand am intrat pe teren si a fost imnul nostru am avut lacrimi…

- Ana Bogdan a debutat cum nu se putea mai bine in Billie Jean King Cup! Sportiva noastra a invins-o pe Dalma Galfi cu scorul de 6-1 6-4 și astfel Romania o conduce pe Ungaria cu 1-0. Primul set a fost controlat clar de jucatoarea noastra. A vrut sa preia inițiativa, s-a mișcat excelent și a dictat ritmul…

- Romania și Ungaria se intalnesc ACUM, intr-o confruntare contand pentru play-off-ul „Billie Jean King Cup”. Primul meci al zilei: Ana Bogdan (29 de ani, #48 WTA) si Dalma Galfi (24 de ani, #85 WTA). Partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.…

- Ana Bogdan (29 de ani, #48 WTA) si Dalma Galfi (24 de ani, #85 WTA) se intalnesc azi, la Oradea, in primul meci al confruntarii din play-off-ul Billie Jean King Cup, apoi vor juca Jaqueline Cristian (24 de ani, #148 WTA) și Anna Bondar (25 de ani, #71 WTA). Partidele vor fi liveTEXT pe GSP. ...

- Naționala feminina de tenis a Romaniei va intalni Ungaria in turul intai al play-off-ului „Billie Jean King Cup" – fosta „Fed Cup". Disputa cu unguroaicele este programata in 11 și 12 noiembrie 2022, in Sala Polivalenta din Oradea. Capitanul nejucator Horia Tecau se bazeaza pe: Ana Bogdan, Elena-Gabriela…

- Jucatoarele de tenis Ana Bogdan si Dalma Galfi vor evolua in primul meci al intalnirii Romania - Ungaria, din play-off-ul Billie Jean King Cup, de la Oradea, potrivit tragerii la sorti efectuate, joi, 10 noiembrie, in sala mare a Primariei Oradea. Primul meci de simplu va avea loc vineri, de la ora…

- Anca Todoni a primit ieri o veste mare. Jucatoarea de tenis din Timisoara a fost chemata in echipa Romaniei pentru duelul de baraj cu Ungaria de la Billie Jean King Cup, care va avea loc in noiembrie la Oradea. Todoni (18 ani) va fi colega de lot cu Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse si […]…

- Federația Romana de Tenis a anunțat componenta lotului nationalei Romaniei care va evolua contra Ungariei, in intalnirea din Billie Jean King Cup, programata la Oradea, luna viitoare, pe 11 și 12 noiembrie. Cele cinci jucatoare convocate la lot sunt Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Gabriela Elena Ruse,…