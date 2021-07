Stiri pe aceeasi tema

- Daca timpul lui Bill Gates valoreaza 130 dolari la fiecare secunda, cu certitudine putini dintre noi s-au gandit sa-și calculeze in bani timpul. Cu toate acestea știm și simțim foarte bine ca presiunea lipsei de timp a devenit o certitudine și nu o abstracțiune. Nu ai timp sa termini sarcinile…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost, in primul trimestru din 2021, de 64.100 persoane, iar cheltuielile acestora s-au ridicat in total la 171,5 milioane de lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Afacerile (inclusiv…

- Premierul Florin Cițu a devenit plictisitor și banal prin postarile sale pe Facebook, preluate de presa, in care anunța creșteri macroeconomice și succese ale guvernarii sale. Marți, 18 mai, Florin Cițu a trait un moment de bucurie, de extaz, de delir: „Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut…

- Romania a importat, in primele trei luni din 2021, o cantitate de titei de 2,077 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 164.200 tep (8,6%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a…

- Consumul final de energie electrica a fost in primele trei luni din 2021 de 14,207 miliarde kWh, cu 0,5% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, conform datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 11,9%,…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele trei luni ale anului, la 5,327 miliarde de euro, in crestere cu 863,1 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza Agerpres.…