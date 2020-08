Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trecut de pragul de 60.000 de persoane infectate cu Covid-19. Au fost depistate, in ultimele 24 de ore, alte 1.350 de cazuri noi. In Timiș au aparut alte 37 de cazuri noi. Trei persoane cu Covid-19 au decedat, in cel mai vestic județ al țarii.

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 29.872 de pacienti au fost declarati vindecati si 6.204 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la…

- Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți...

- Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 50.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 27.007 pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, 26 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 44.798 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.643 de pacienti au fost declarati vindecati si 3.572 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Pana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.373 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.106 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Județul Timiș a ajuns la 917 cazuri de Covid-19 depistate de la inceputul pandemiei. In Romania au aparut alte 1.119 cazuri intr-o zi, in ușoara creștere fața de ziua precedenta. Peste 300 de persoane sunt in terapie intensiva.

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…