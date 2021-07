Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 și Franța U19 se infrunta pentru un loc in semifinalele Campionatului European de „tineret”. Meciul decisiv din grupa 2 principala este programat miercuri, de la ora 14:00, liveVIDEO pe GSP.ro. Romania U19 și Franța U19 sunt la egalitate in grupa 2 principala de la Euro 2021, inaintea meciului…

- Naționala de tineret s-a calificat intre cele mai bune 8 echipe la Campionatul European de handbal feminin U19. Intr-un meci decisiv, selecționata condusa de Horațiu Pașca a invins Cehia cu 27-25. Acest rezultat inseamna și primul moment de satisfacție pentru handbalul romanesc dupa o perioada plina…

- Romania se bate pentru semifinale cu Franța și Croația. MVP-ul partidei cu Cehia a fost Alicia Gogirla, fiica fostei mari internaționale a Romaniei, Simona Gogirla Naționala de tineret a Romaniei avea nevoie de cel puțin un egal in fața Cehiei, in ultimul meci din grupa D, la Europeanul din Slovenia,…

- Stimulata de succesul Campionatului European de fotbal din acest an, UEFA analizeaza posibilitatea de a mari din nou numarul participante la acest eveniment, in vederea crearii unui turneu cu 32 de selectionate, informeaza Associated Press.In 2016, cu ocazia turneului gazduit de Franta, forul continental…

- In cadrul turneului final al Campionatului European de baschet feminin, gazduit de Spania și Franța, luni, 21 iunie, au avut loc cele patru meciuri de baraj pentru accederea in sferturile de finala: Italia – Suedia 46-64 (la Valencia), Bosnia Herțegovina – Croația 80-69, Rusia – Slovenia 93-75 (ambele…

- Naționala feminina de volei a Romaniei va disputa in acest weekend primele meciuri oficiale dupa aproape doi ani. Primul turneu din Golden League va avea loc de vineri pana duminica la Cluj-Napoca, in sala BT Arena. Echipa noastra face parte din Grupa A, adversare urmand sa-i fie Franța, Azerbaidjan…

- Echipa feminina a României la tir sportiv a cucerit, marți, medaliile de bronz în proba la pușca cu aer comprimat 10 metri din cadrul Campionatului European de tir sportiv de la Osijek (Croatia).Laura-Georgeta Ilie (626,7 puncte), Roxana Sidi (626 puncte) si Eliza Alexandra Molnar…

- Nationala de hochei pe gheata a Romaniei a invins formatia Ucrainei cu scorul de 3-2 (2-2, 1-0, 0-0), luni, la turneul ''Beat Covid-19'', care are loc la Ljubljana (Slovenia), anunța agerpres. Golurile tricolorilor au fost inscrise de Andrei Vasile (02:28), Zsolt Peter (17:09) si Eduard Casaneanu…