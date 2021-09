Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut a zecea cea mai mica rata a somajului in randul tinerilor dintre statele membre ale Uniunii Europene in anul 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica. Astfel, circa 5,2% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 15 si 34 de ani nu aveau un loc…

- Eurostat: Obezitatea e mai redusa in randul femeilor mai educate. Cu cat este mai ridicat nivelul educației in randul femeilor, cu atat scade obezitatea, arata datele Eurostat. Conform unui studiu realizat de Eurostat, femeile cu studii superioare sunt mai informate și mai atente la greutatea lor,…

- Romania va ramane cu 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20% de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Numarul de locuitori va creste doar in Ilfov, in Iasi va stagna,…

- România se afla la coada clasamentului Uniunii Europene în privința ponderii specialiștilor în tehnologia informației și comunicații (IT&C) în totalul forței de munca din țara, conform celor mai recente date disponibile, publicate, vineri, de Biroul European de Statistica,…

- Rata somajului in randul tinerilor Neet (Not in Education, Employment or Training) a crescut de la 17%, inainte de pandemie, la 23% in prezent, iar asta trebuie sa ne preocupe si sa oprim acest exod care vine, din nou, pe tapetul fortei de munca, a avertizat, marti, presedintele Consiliului National…

- Tinerii intre 12 și 25 de ani care se vaccineaza ar trebui sa primeasca tichete educaționale sau culturale cu o valoare situata in jurul a 150 de euro, propune deputatul PNL Marilen Pirtea. „Participarea tinerilor din Romania la vaccinarea pentru Covid-19 este inca redusa, procentul tinerilor vaccinați…

- Cu siguranța acest articol nu este prima ocazie cu care citești despre airsoft. Airsoftul este un sport complex, inventat in anii 1970, in Japonia. La inceput, toate armele airsoft erau dotate cu arcuri care prin decomprimare lansau bilele afara din țeava.