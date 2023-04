Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele economice ale Romaniei s-au deteriorat semnificativ de la inceputul razboiului din Ucraina, iar acest lucru este cauzat, in primul rand, de dependenta de importurile de energie din Rusia si de impactul sanctiunilor adoptate de Uniunea Europena impotriva Rusiei, arata o analiza a Allianz…

- Nimeni nu trebuie sa scape de pedepse pentru crimele comise in timpul razboiului ilegal declanșat de Rusia in Ucraina, iar Romania sprijina din plin munca și eforturile Curții Penale Internaționale, a scris pe Twitter ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Bogdan Aurescu a declarat vineri, 17 martie, ca nu trebuie sa existe o scutire de pedeapsa pentru Vladimir Putin, acuzat de „crime internaționale” in timpul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. „Nu trebuie sa existe impunitate pentru crimele internaționale comise in timpul razboiului ilegal al…

- Deputatul PNL si vicepresedintele partidului Pavel Popescu prezinta cateva dintre motivele pentru care Bogdan Aurescu ar trebui sa plece de la sefia Ministerului Afacerilor Externe. El spune ca atacul acestuia la adresa lui Rares Bogan pe care il acuza de discurs rusofil este un atac la adresa PNL,…

- Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a fost prezent la un eveniment in India, unde a afirmat ca Ucraina a atacat Rusia, iar mulțimea respectiva a izbucnit in ras, cand a auzit acestea. Lavrov a vorbit dupa ce a participat la o reuniune a miniștrilor de externe din cadrul G20. Raspunzand la…

- La aproape un an de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia ordonata de presedintele Vladimir Putin, conducerea de la Moscova nu da niciun semn ca este deschisa la negocieri pentru a incheia conflictul, potrivit serviciilor secrete ale Germaniei, citate miercuri de DPA, informeaza Agerpres.Nu…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a explicat marti, intr-o interventie la Digi24, motivul inchiderii Centrului Rus de Stiinta si Cultura de la Bucuresti. „S-a transformat dintr-un instrument de promovare a culturii intr-un instrument de promovare a propagandei si dezinformarii", a spus Bogdan Aurescu.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre UE, unde va reafirma necesitatea continuarii sprijinului pentru Ucraina si va sustine aplicarea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, anunta MAE, care precizeaza ca ministrul ucrainean…