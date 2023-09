Stiri pe aceeasi tema

- ”Luam tipla de pe muzeul A3 Nusfalau-Suplacu de Barcau si atingem borna 1000. Cand? Din informatiile noastre pe 22 septembrie, dar data poate fi mutata. Constructorul bibileste ultimele detalii, iar descarcarea provizorie dinspre Suplacu de Barcau este si ea gata”, au transmis, duminica, reprezentantii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca odata cu deschiderea circulației pe lotul Nușfalau-Suplacu de Barcau al Autostrazii Transilvania, ce va avea loc saptamana viitoare, Romania va atinge și borna de 1.000 de kilometri de autostrada. In acest fel, Grindeanu a mai anunțat ca pana…

- Infrastructura rutiera din țara noastra ramane inca un subiect sensibil. Dar, autoritațile au planuri mari, cel puțin asta a lasat de ințeles ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Recent, ministrul de resort a anunțat ca pana la finalul anului 2024 vor fi dați in folosința cel puțin 250 de kilometri…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca, pana la finalul anului 2024, Romania va avea cel puțin 250 de kilometri de autostrada și drumuri expres date in folosința. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat ca, pana la finalul anului 2024, vor fi dati in folosinta 250 de kilometri de autostrada…

- „Pe ceea ce am lucrat in 2022, am contractat acele sume de peste 10 miliarde euro, 10,6 miliarde ca sa fiu mai exact. Asta inseamna ca anul acest si anul viitor, minimul pe care sa il dam in circulatie sa fie de 100 km pe an. Cred ca, pana la sfarsitul anului 2024, o sa dam cel putin 250 de km de autostrada…

- Șoferii ar trebui sa poata circula pe secțiunea Nușfalau-Splacu de Barcau din Autostrada Transilvania de la jumatatea lunii septembrie. Odata cu deschiderea acestei secțiuni, Romania va atinge și borna de 1.000 de km autostrada și drum expres.

- Deschiderea lotului Chețani-Campia Turzii de pe Autostrada A 3 – Transilvania, inaugurare estimata pentru decembrie 2023 va permite circulația pe autostrada completa de la Targu Mureș (jud. Mureș) pana la Holdea (jud. Hunedoara) pe o lungime de 232,2 de kilometri, exact lungimea celui mai lung traseu…

- Circulația rutiera este inchisa incepand din aceasta seara, timp de trei nopți, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 București-Constanța, in intervalul orar 22:00 - 05:00, anunța Rador.Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Romane, masura a fost luata pentru execuția…