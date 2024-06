Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski dezvaluie ca omologul sau chinez Xi Jinping i-”a dat cuvantul sau” ca Beijingul nu va vinde armament Rusiei”, relateaza AFP. ”Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus cp nu va vinde arme Rusiei.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat China pentru boicotarea summitului privind pacea in Ucraina, reuniune ce va fi organizata in aceasta luna in Elvetia, a transmis ieri dpa, potrivit Agerpres. Intr-un interviu acordat postului german de radio NDR, Stoltenberg a afirmat ca este…

- Pana in prezent 107 tari si organizatii de pe toate continentele au confirmat participarea la "Summitul de Pace", gazduit la jumatatea acestei luni de Elvetia la initiativa Ucrainei, a declarat luni un purtator de cuvant prezidential ucrainean, citat de agentia Ukrinform, preluata de EFE.In total "107…

- Kremlinul anunta vineri ca pregateste o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in Coreea de Nord, o tara acuzata de Occident de faptul ca furnizeaza Moscovei munitie in ofensiva rusa in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”Presedintele (rus Vladimir) Putin a primit o invitatie sa efectueze…

- Daca Occidentul mai avea vreo speranta ca Beijingul va reactiona la avertismente si va opri ajutorul pentru Vladimir Putin si masina de razboi a Rusiei, Xi Jinping a parut ca spulbera orice urma de indoiala. Intr-un gest rar, liderul Chinei l-a imbratisat pe Vladimir Putin la despartire. SUA au avertizat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a indemnat duminica pe conationalii sai, cu ocazia Pastelui ortodox, sa se uneasca in rugaciune unii pentru altii si pentru soldati, spunand ca Dumnezeu – care are un „steag ucrainean pe umar” – va face ca viata sa invinga moartea, potrivit Reuters. „Sa ne…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, subliniaza importanța consolidarii apararii aeriene pentru regiunea Harkov, pe fondul intensificarii atacurilor lansate de armata Rusiei, noteaza Ukraininform, potrivit Rador Romania.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, din cauza atacurilor Rusiei asupra centralelor hidroelectrice din aceasta țara, este amenințata nu doar Ucraina, ci și Moldova. Anunțul a fost facut de președintele Vladimir Zelenski la 29 martie, scrie newsmaker.md Vladimir Zelenski a declarat…