- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca sunt in analiza mai multe masuri pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, printre care limitarea programului pentru terase si cluburi, respectarea regulilor de distantare pe plaja pentru toti cei care sunt acolo, indiferent daca fac parte din aceeasi…

- Vești importante pentru romani! Masca ar putea sa devina obligatorie și in aer liber, nu doar in spații inchise. Ludovic Orban a explicat ca ar fi vorba despre anumite zone de aglomerare din spațiile deschise.

- Guvernul ia in calcul introducerea obligativitatii purtarii mastii si in spatiile libere. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Executivul are in analiza mai multe masuri, precum limitarea programului pentru terase, pentru cluburi, respectarea regulilor de distanțare sociala pe plaje. Seful Executivului…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca analizeaza mai multe masuri pentru evitarea aglomerației in zonele aglomerate, una dintre ele fiind posibilitatea de a impune purtarea maștii in astfel de spații, chiar daca sunt in aer liber.

- Orice persoana in varsta de peste 10 ani va trebui sa poarte obligatoriu masca inclusiv in spațiile publice deschise sau pe drumurile publice din principatul Andorra, informeaza AFP, preluata de Agerpres .

- Regiunea spaniola Catalonia va introduce obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a executivului catalan, Meritxell Budo, potrivit AFP . Masura va fi adoptata miercuri de autoritatile regionale de…

- De azi, 15 iunie, purtarea mastilor devine obligatorie in spatiile publice deschise. Anuntul a fost facut de premierul Ion Chicu. "Indemn toti cetatenii sa procure aceste masti si sa poarte atunci cand sunteti in spatiul public. Iar unitatile comerciale nu vor admite accesul cetatenilor fara masti exact…

- Premierul Ludovic Orban i-a indemnat pe romani, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, sa se protejeze și sa respecte „distanța fizica de protecție sanitara”. In plus, șeful Executivului a avertiza...