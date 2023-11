Români, elvețieni și libanezi, în Top trei firme agricole din România Anul 2022 a adus o creștere de peste 8 miliarde de lei pentru companiile cu afaceri in agricultura, in contextul presiunilor inflaționiste. Topul celor mai mari afaceri agricole este dominat de Romsilva, urmata de doua firme cu acționari care vin din Liban și Elveția. In 2022, cifra de afaceri a companiilor agricole a atins un maxim istoric de 68 miliarde de lei, ceea ce reprezinta a doua cea mai mare creștere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, potrivit unui studiu realizat de KeysFin. In același timp, rezultatul net a crescut cu 13% fata de 2021 la nivelul record… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat a doua cea mai mare creștere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, ajungand la maximul istoric de 68 miliarde de lei in 2022, fiind cu 48% peste cea din 2018, potrivit studiului anual KeysFin „Evoluția sectorului agricol…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat a doua cea mai mare crestere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, ajungand la maximul istoric de 68 miliarde de lei in 2022, fiind cu 48% peste cea din 2018, potrivit studiului anual KeysFin ‘Evolutia sectorului agricol…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, la "Topul National al Firmelor Private din Romania", ca isi doreste ca pana la jumatatea anului 2024, toti banii disponibili sau alocati Romaniei pentru IMM-uri sa fie la dispozitia firmelor, informeaza Agerpres."Romania…

- In lumina evaluarilor agențiilor de rating, Ciuca subliniaza potențialul economiei romanești. "Am vazut ca toate agentiile de rating au pastrat evaluarile de anul trecut, ca atare avem in continuare o abordare stabila si in viitor, sunt alte agentii care spun ca in 2025 avem potential sa depasim Polonia."Fostul…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, da asigurari romanilor ca ratele nu vor „exploda” dupa decizia Guvernului de a impozita suplimentar bancile. Ministrul spune ca bancile pot suporta „lejer” chiar și o creștere a impozitarii cu 3%. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a subliniat importanța prudenței…

- Impozitarea microintreprinderilor, incepand cu 1 ianuarie 2024, se va face in funcție de cifra de afaceri. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat intr-o intervenție pentru Antena 3 cum se vor calcula. Impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru microintreprinderile cu afaceri sub 300.000 lei și…

- Aquila, companie de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru cu venituri de 1,12 miliarde de lei, in crestere de 17%. Profitul net al companiei a ajuns la 42 milioane de lei, o crestere de 29%, potrivit rezultatelor transmise…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru din 2023 cu afaceri si profit net in crestere, in linie cu strategia comunicata. Veniturile Aquila au depasit 1,1 miliarde…